Schüler beschäftigen sich mit Büchern

Zum diesjährige Welttag des Buches haben sich am Bodensee-Gymnasium die Klassen der Unterstufe einen ganzen Vormittag lang mit unterschiedlichen Aspekten rund um das Thema Buch beschäftigt.

So war für die fünften Klassen eine Buchhändlerin vor Ort, die einen Einblick in die Arbeit in der Buchhandlung gab und die Schüler darüber mit Lesetipps zu den Bestsellern und interessantesten Neuerscheinungen in den Kinder- und Jugendbuchregalen versorgte. Nach einer Vorlesestunde mit Schülern aus der Klasse 10a war dann beim Papierschöpfen und der Gestaltung von Initialen wie auch beim Schreiben von Sagen und Elfchen die Kreativität der Fünftklässler gefragt.

In der sechsten Jahrgangsstufe standen die Gestaltung von Lesezeichen, das Thema Buchillustration und eigene Schreibversuche auf dem Programm.

Die siebten Klassen freuten sich über einen Unterrichtsgang auf die Lindauer Insel, bei dem die Stadtbücherei und eine Buchhandlung angesteuert wurden.