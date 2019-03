Schüler befreien Giebelbachufer von Müll

Dass Lindaus Schüler sich nicht nur für die Umwelt einsetzen, wenn sie dafür die Schule „schwänzen“, demonstrierten rund 40 Jugendliche, die den Freitagnachmittag für eine Säuberungsaktion am Giebelbach nutzten.

Ursprünglich hatten sie zwei Einsatzorte vorgesehen, eben hier sowie in Zech, dort in Grenznähe war aber niemand erschienen, so dass das zweite Lastenfahrrad zum Müllabfahren an den Giebelbach kam. Dort gab es auch genug für die Jugendlichen, die hauptsächlich von den beiden Lindauer Gymnasien, der Freien Schule und der Fachoberschule kamen, aufzusammeln. In erster Linie war das Plastikabfall und gläserner Müll, der im derzeit noch trockenen Uferbereich herumlag, aber auch im Schlick fanden sie viel. Sie füllten ihre Müllsäcke, die abschließend umgefüllt wurden, damit möglichst wenige Säcke mit den Lastenrädern der Agenda und der Stadt in den Wertstoffhof oder die Müllumladestation gebracht werden mussten. Diese Putzaktion soll nicht einmalig sein, wie Jonathan Kindermann von der neunten Klasse der Freien Schule erzählt: „Wir planen solche Aktionen im Wechsel mit Demonstrationen“. Die nächste Demo soll am 12. April stattfinden.