SCB organisiert Schüler-Kreiscup in Thalkirchdorf

Der Skiclub Bodensee Lindau (SCB) richtet am Samstag, 19. Januar, in Thalkirchdorf am Schwand-Lift das erste Rennen des diesjährigen Fotopremio.de Kreiscup-Rennserie der Schüler aus. Ausgeschrieben ist laut Vorschau ein Riesenslalom mit zwei Durchgängen. Die Startnummernausgabe erfolgt ab 8.45 Uhr am Parkplatz Thalkirchdorf, Start des Rennens ist um 10 Uhr. Startberechtigt sind Rennläufer der Jahrgänge 2006 und älter aus dem Sportkreis Lindau mit Aktivenerklärung (ab U13, Schüler, Jugend, Allgemein, Altersklassen). Meldungen, vereinsweise gebündelt, werden per E-Mail bis Mittwoch, 16. Januar, 18 Uhr, erbeten.