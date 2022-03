SCB Lindau zeigt gute Mannschaftsleistung

Der SCB Lindau hat am vergangenen Wochenende mit mehreren Nachwuchsskirennfahrern am Lena-Weiss-Cup und den Allgäuer Schülermeisterschaften teilgenommen. Ein Podestplatz sprang zwar nicht heraus, trotzdem überzeugten die Lindauer mit einer guten Mannschaftsleistung.

Zunächst standen für die Skirennfahrer des SCB Lindau die Allgäuer Schülermeisterschaften an. Am Alpinen Trainingszentrum Allgäu (ATA) war am Samstag ein Riesenslalom ausgeschrieben. An den Start gingen 107 Jungs und Mädchen in den Klassen U14 und U16 aus dem gesamten Allgäu, Baden-Württemberg und Oberbayern. Auf der griffig harten und steilen Piste waren 32 Tore gesteckt und wie im Weltcup waren zwei Durchgänge zu fahren.

Johann Hechelmann ist bester SCB-Teilnehmer

Das beste Resultat der SCB-Teilnehmer fuhr Johann Hechelmann mit Platz fünf ein. Sein Teamkollege Tim Caprano erreichte den 16. Platz. Hannah Tschada belegte bei den Mädchen den elften Platz. In der Klasse U16 landete Giulia Stolze auf Rang 16. Alessia Reck und Maxima Wießner schieden im zweiten Lauf aus. Bestes SCB-Mädchen unter den 36 Teilnehmern beider Jahrgänge war damit Hannah Tschada. Sie schaffte es auf Platz 21, Lea Bauer (25. Platz) und Giulia Stolze (33.) schnitten schlechter ab. Bei den Jungs kamen 45 Läufer ins Ziel. Hier war Johann Hechelmann, der im Kader des Allgäuer Skiverbands fährt, auf Platz 18 der beste SCB-Fahrer. Tim Caprano kam auf Platz 27.

Nach einer kurzen Regenerationspause ging es am nächsten Tag mit dem Lena-Weiss-Cup-Slalomrennen am Hochhäderich weiter. Hechelmann fuhr bei sehr guten Bedingungen wieder auf den fünften Platz, Caprano auf Platz 14, Tschada konnte sich auf Platz sechs in ihrer Altersklasse steigern. Stolze erreichte Rang 10. Bauer (Rang 12), Reck (Rang 13) und Wießner (Rang 15) komplettierten die gute Mannschaftsleistung des SCB Lindau, der nach dem SC Oberstdorf und dem SC Sonthofen den dritten Platz der Mannschaftswertung belegte.

Mit dem 14-jährigen Leon Jost, der lange im Rennteam der Lindauer fuhr und jetzt für den SC Oberstdorf im Kader des Allgäuer Skiverbands startet, kam ein SCB-Mitglied an beiden Tagen auf das Podest.

Das Finale des diesjährigen Lena-Weiss- Cups findet am 12. und 13. März mit einem Riesenslalom und einem Parallelslalom statt.