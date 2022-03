SCB Lindau gewinnt Sport-Hauber-Pokal

Bei den Westallgäuer Meisterschaften um den Sport-Hauber-Pokal hat sich der SCB Lindau als schnellste Vereinsmannschaft präsentiert. Mit den alpinen Rennläufern Dimo Dichev, Johann Hechelmann, Jochen Bauer, Lea Bauer und Paula Veit landete der SCB vor dem TSV Gestratz und dem SC Oberstaufen. Der Wettbewerb am vergangenen Sonntag in Steibis fand erstmals nach coronabedingter, zweijähriger Pause statt.

An den Start gingen knapp 170 Rennläufer in 18 Wettkampfklassen. Das Regionalteam Westallgäu als Veranstalter hatte laut Mitteilung alle Hände voll zu tun, um für sämtliche Teilnehmer an der Rennstrecke faire Bedingungen zu schaffen. Herbert Hörburger, Trainer vom Regionalteam Westallgäu, steckte einen flüssigen Riesenslalomlauf in den teils steilen Hang. Der obere Pistenabschnitt verlangte viel Mut und die volle Konzentration.

Toller Erfolg für beide Lindauer Vereine

Den begehrten Einzeltitel der Damen sicherte sich Melissa Schobert (TSV Stiefenhofen) vor Lea Bauer (SCB Lindau). Bei den Herren fuhr Kim-Noah Dehn (TSV Gestratz) den Tagessieg souverän vor Dimo Dichev (SCB Lindau) und seinem Mannschaftskollegen Robert Bauer ein.

Gute Leistungen zeigte neben dem SCB Lindau auch der ESV Lindau. Mit Dominic Zürn, Jan Kaltenmair, Nicolas Zürn, Marc Kaschner und Maya Mund erreichte der ESV den fünften Platz unter den zehn angetretenen Vereinen des Westallgäus. Mit 17 Top-Drei-Platzierungen war das Rennen ein toller Erfolg für die Starter der Lindauer Vereine.