SC Riessersee startet in der Verzahnung durch

Wie in der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga Süd haben auch die zehn Mannschaften der Verzahnungsrunde zur Bayernliga vier Spieltage absolviert. Trotz einiger witterungsbedingter Spielausfälle am Wochenende zuvor mit damit verbundenen Nachholterminen zeichnet sich ein erster Trend ab. Der bestätigt, was viele Beobachter der Eishockeyszene voraussagten: Am SC Riessersee, dem Viertplatzierten am Ende der Oberliga-Hauptrunde, führt kaum ein Weg am Aufstieg beziehungsweise den Klassenerhalt vorbei.

Die Mannschaft von SCR-Headcoach Georg Kink, der nach der Berufung von Toni Söderholm zum Nationaltrainer an der Bande das Sagen hat, blickt auf vier Siege in vier Spielen zurück. Lediglich am Freitagabend, vor heimischem Publikum, mussten die Oberbayern gegen den HC Klostersee – nach 0:2-Rückstand – in die Overtime. Dort siegte Riessersee schließlich 5:4 und ist mit 14 Punkten Tabellenführer. Zwei Zähler dahinter rangiert der Ex-Oberligist TEV Miesbach, der ebenfalls noch ungeschlagen ist und bislang drei Spiele absolviert hat - gefolgt vom punktgleichen EC Bad Kissingen. Der EV Füssen auf Platz sechs und der Siebtplatzierte HC Landsberg werden es schwer haben, im Kampf um den Oberliga-Aufstieg mithalten zu können. Nur der Erst- und Zweitplatzierte können am Ende der Einfachrunde das Aufstiegsrecht wahrnehmen.