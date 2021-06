Saxophonist Jakob Manz im Zeughaus in Lindau

Nach dem Saisonauftakt mit Andreas Kümmert im Stadttheater freut sich der Lindauer Zeughausverein nun auf das erste Konzert seit über eineinhalb Jahren im historischen Zeughaus, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt. In Kooperation mit dem Jazzclub Lindau bringt das Jakob Manz Project am Freitag, 18. Juni, um 20 Uhr sein neues Album „Natural Energy“ auf die Bühne.

Nach ihrem Lindauer Konzertdebüt im Herbst 2018 ist es das zweite Gastspiel der Band um den 20-jährigen Saxofonist Jakob Manz. Ihre energiegeladene Musik aus Funk, Soul und Fusion lebt von gegenseitiger Inspiration und Spontanität, so die Pressemitteilung weiter.

Personalisierte Karten zu 23 Euro, für Mitglieder zu 18 Euro und für Schüler und Studenten zu 9 Euro gibt es an der Theaterkasse Lindau, im Lindaupark und an jeder Reservix-Vorverkaufsstelle.