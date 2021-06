18 Millionen-Euro-Projekt: Soweit ist die Sanierung des Lindauer Museums

Von Schwäbische Zeitung

Rund um den Bodensee haben See- und Wasserschutzpolizeistationen zur selben Zeit zahlreiche Wasserfahrzeuge kontrolliert. Beamte aus Baden-Württemberg, Bayern und den Anreinerstaaten waren an der Kontrollaktion am Freitag beteiligt.

Ziel war laut Polizei, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu erkennen und Gefahren abzuwehren. Insgesamt haben die Beamten nach eigenen Angaben 178 Wasserfahrzeuge kontrolliert. Darunter Motor- und Segelboote, Stand-Up-Paddler und Ruderboote.