Sandkastenfall ist geklärt

Die Herkunft der vergangene Woche in einem Sandkasten im Lindenhofbad aufgefunden Metallplättchen ist geklärt. Nach dem Presseaufruf meldete sich eine Mutter bei der Polizei Lindau und gab an, dass die Metallplättchen dort von ihrem sechsjährigen Sohn beim Spielen verloren worden seien. Der Bub hatte ein Tütchen mit Stanzresten dabei. Die glänzenden Metallteilchen klebt der Junge normalerweise mit seiner Mutter zu Collagen zusammen. Nach dem der Junge die Plättchen nicht mehr mit nach Hause brachte und die Mutter den Pressebericht las, meldete sich die Frau umgehend bei der Polizei Lindau. Für den Austausch des Sands wir die Mutter nun wohl aufkommen müssen, heißt es in dem Polizeibericht.