Samstags gibt es keine PCR-Tests mehr im Testzentrum an der Bösenreutiner Steig

Die Öffnungszeiten des Staatlichen Testzentrums an der Bösenreutiner Steig ab 1. Dezember: Montag bis Freitag von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Sonntag von 10 Uhr bis 13 Uhr. Die Öffnungszeiten über die Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren werden noch bekannt gegeben.

Das staatliche Testzentrum an der Bösenreutiner Steig verändert seine Öffnungszeiten: Es gibt keine Corona-Testungen mehr am Samstag.

Das Landratsamt Lindau erinnert daran, dass im Testzentrum an der Bösenreutiner Steig ursprünglich der Samstag als zusätzlicher Testtag für die Grenzpendler eingeführt wurde. Diese sollten die Möglichkeit haben, für den Grenzübertritt am Montag einen gültigen Testnachweis zu erhalten. Auch als diese Vorschrift wegfiel, blieb – als zusätzlicher Service für die Bürger – das Testzentrum am Samstag weiterhin geöffnet. Ab Dezember wird sich das nun ändern.

Das sind die Gründe

Das Testzentrum wird dann noch von Sonntag bis Freitag geöffnet sein. Der Grund: Die Labore arbeiten am Wochenende nicht mehr, ein am Samstag abgenommener PCR-Test kann trotzdem erst am Montag im Labor untersucht werden. Außerdem war die Nachfrage nach Testungen samstags sehr gering.