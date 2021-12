Salzburger Stier wird in Lindau verliehen: Stadt will sich als Kulturstandort präsentieren

Der Vorverkauf beginnt am Montag, 6. Dezember. Karten sind zunächst ausschließlich an der Theaterkasse erhältlich. Die Theaterkasse (An der Kalkhütte 2a, direkt neben dem Haupteingang des Stadttheaters) hat neue Öffnungszeiten. Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag: 10 bis 13.30 Uhr, Montag, Dienstag, Donnerstag: 15 bis 17 Uhr. Mittwochs bleibt die Theaterkasse geschlossen, genauso wie von Freitag, 24. Dezember, bis Sonntag, 9. Januar. Eine Ausnahme ist in dieser Zeit nur der Montag, 3. Januar, weil die Theaterkasse wegen des Konzerts mit Giora Feidman besetzt ist. Die Theaterkasse ist erreichbar per E-Mail an theaterkasse@kultur-lindau.de und unter Telefon 08382 / 911 39 11.