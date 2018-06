Saisonende lässt in Lindau Arbeitslosenzahl steigen

Das Herbsthoch auf dem Lindauer Arbeitsmarkt hat sich verzogen: Der November endet in der Lindauer Arbeitsagentur mit einer Arbeitslosenquote von genau drei Prozent. Der Zahl der Menschen ohne feste Stelle im Landkreis ist um 130 auf 1269 gestiegen. Agenturleiter Wolfgang Scholz führt das unter anderem aufs Saisonende im Tourismus zurück: Eine ganze Reihe überwiegend befristet Beschäftigter aus Hotels und Gastronomie, aber auch von Campingplätzen oder aus der Schifffahrt haben sich im November arbeitslos gemeldet.

An die hundert sogenannte Wiedereinsteller (drei Viertel davon aus dem Hoga-Bereich) wissen zwar, dass ihre Chefs sie im Frühjahr für die nächste Saison erwarten, schildert Scholz im Pressegespräch. Doch jetzt haben sie erst einmal Arbeitslosengeld beantragt.

Wie bereits das ganze Jahr über, ist der Arbeitsmarkt auch in den vergangenen vier Wochen heftig in Bewegung gewesen. Wobei jetzt die Zugangszahlen (im November 471) spürbar steigen und die Zahl derjenigen, die sich in der Agentur wieder abmelden (337), mittlerweile deutlich übertreffen.

Dass trotzdem die Erwerbslosenquote mit 3,0 das Niveau des Vorjahres hält, führt Scholz auf die insgesamt im Kreisgebiet gestiegene Anzahl von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zurück. „Wobei die natürlich schon steigt, wenn ein Unternehmen eine Ganztagsstelle auf zwei Teilzeitkräfte aufteilt“, fügt der Agenturleiter an.

650 offene Stellen haben die Firmen und Betriebe im Kreis derzeit gemeldet, teilweise auch über Personaldienstleister. Wenn Unternehmen neue Mitarbeiter einstellen, dann schauen sie nach Scholz’ Erfahrungen nicht nur auf die Qualifikation, sondern auch aufs Alter. Anders kann sich der Geschäftsführer der Lindauer Arbeitsagentur nicht erklären, dass der Anteil der älteren Arbeitslosen in der Monatsstatistik stetig steigt: Ende November waren mit 292 Menschen jeder vierte Erwerbslose über 55 Jahre alt – fast fünfzehn Prozent mehr als vor einem Jahr.

Auch die Zahl der Schwerbehinderten auf Stellensuche ist mit 97 so hoch wie selten zuvor. Da sich die Förderbedingungen der Bundesagentur für Arbeit nicht geändert hätten, vermutet Scholz, dass auch bei diesen Betroffenen die Personalchefs beim Einstellen zurückhaltender als früher sind.

Lichtblick für Bergland-Beschäftigte

Ganz froh ist der Lindauer Agenturchef allerdings, was jene 130 Beschäftigten der vor gut einem Jahr in Lindenberg geschlossenen Firma Bergland betrifft: Sie sind zunächst von einer Transfergesellschaft betreut worden. „Da dort schon früh erste Vermittlungen erfolgreich waren“, wie Scholz sagt, habe die Transfergesellschaft mit dem so ersparten Geld den übrigen Betroffenen länger helfen können. Und jetzt sieht der Agenturchef einen weiteren Lichtblick: Ein Investor interessiere sich für den früheren Bergland-Standort und suche dafür Arbeitskräfte. „Dann werden nur etwa zehn Mitarbeiter weiter arbeitslos sein“, hofft Wolfgang Scholz.

Wie sich der Lindauer Arbeitsmarkt in den restlichen Wochen dieses Jahres entwickelt, das hängt nach seinen Worten weitgehend vom Wetter ab: Bleibt es trocken wie jetzt im November, dann dürften Baugewerbe und Landschaftsbau noch eine Weile weiterarbeiten. Kommt Schnee, dann steigt die Arbeitslosenzahl im Dezember weiter.