Saison der Eissportarena Lindau endet am 17. März

Begeisterte Eisläufer können noch bis Mitte März einige Pirouetten in der Eissportarena Lindau drehen. Ab 17. März endet die offizielle Eislaufsaison dann für den Publikumsverkehr in Lindau, teilt der Förderverein Eissportarena in einem Schreiben mit.

Die Eissportarena öffnet ihre Pforten auch in den Faschingsferien zu folgenden Zeiten: Montag bis Donnerstag von 10.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr sowie am Freitag von 13.30 bis 15.30 Uhr, zudem gibt es am Faschingssamstag den Faschingslauf für Kids von 13.30 bis 16.15 Uhr und die Eisdisco von 19.45 bis 22 Uhr sowie am Faschingssonntag von 12 bis 16 Uhr den beliebten Sonntags-Publikumslauf. „Eisfrei“ heißt es dann am 16. März von 19.45 bis 22 Uhr – alle Eisdiscobesucher haben dann freien Eintritt. Das Team der Bäderbetriebe Lindau und des Fördervereins wollen sich damit bei allen Eisläufern für die Besucherzahlen bedanken, die bei derzeit 61 000 Besucher liegen.