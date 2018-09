Sag’ zum Abschied leise Servus

Pfarrer Georg Alois Oblinger ist ab dem 1. Oktober neuer Rektor an der Gebetsstätte Marienfried bei Pfaffenhofen an der Roth, im Dekanat Neu-Ulm. Bischof Konrad Zdarsa hat ihn berufen. Am Sonntag feierte Oblinger, der sechs Jahre lang Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Zech-Reutin-Insel war, Abschied in Lindau.

Nach dem Amen in der Kirche strömen viele der Gottesdienstbesucher in den Rokokosaal des Landratsamtes. Hier findet der weltliche Teil des Abschieds statt - eine großartige Abschiedszeremonie mit viel Musik und großen Emotionen. Birgit Schmidt-Fausel, die Vorsitzende des noch jungen gemeinsamen Pfarrgemeinderates der Pfarreiengemeinschaft, hat die Feier maßgeblich vorbereitet und richtet als erste Rednerin das Wort an ihren Pfarrer. Vor auf den Tag genauen sechs Jahren seien alle sehr gespannt gewesen, was auf sie zukomme. „Wie ist der Neue? Können wir es mit dem? Man liest ja so einiges in der Zeitung…“, so sei es damals gewesen. Sie selbst sei bereits nach dem ersten Gottesdienst, als sie die erste seiner Predigten gehört hatte, positiv überrascht gewesen. „Ihre Predigten sind immer individuell, persönlich vorbereitet, nehmen Bezug, regen zum Nachdenken an. Man kann gar nicht weghören. Mir hat das gefallen. Herr Pfarrer Oblinger, ich werde Ihre Predigten vermissen.“

Sie erzählt vom ersten Beschnuppern, vom Annähern, vom Zusammenraufen. Sagt, wie sehr sie seine offene, gerade und direkte Art schätze. „Im Laufe der Zusammenarbeit haben wir voneinander gelernt, sind aufeinander zugegangen, haben uns schätzen gelernt.“ Sie erzählt von ernsten und lustigen Begebenheiten und gemeinsamen Erlebnissen, wie den Gemeindewochenenden, dem Pfarrball, den Oblinger, der die Fasnacht auch als Binsengeist der Narrenzunft Lindau gelebt hat, wahlweise als Kiffer, Tarzan, Superman oder Pirat um eine Attraktion reicher gemacht habe. Spricht vom gemeinsamen Weg des neuen Pfarrgemeinderates seit dem Frühjahr, den er mit begonnen hat, und den sie jetzt ohne ihn weiter gehen. „Wir bitten um Ihren Segen, dass er uns gut gelingen möge.“

Oblinger wollte zwar kein Geschenk, aber ein Andenken gibt ihm der Pfarrgemeinderat dennoch mit: einen großen Bodenseestein, auf dem die drei Kirchen St. Maria – Königin des Friedens in Zech, St. Joseph in Reutin und das Münster auf der Insel eingraviert sind.

In Vertretung für alle seine evangelischen Amtskollegen erinnert Pfarrer Eberhard Heuß von der St. Stephan-Christuskirche an viele ökumenische Begegnungen. „Ich habe gespürt, dass es Ihnen um die Nachfolge Christi geht, und in vielen guten Diskussionen mit Ihnen das Verbindende und nicht das Trennende unserer Kirchen entdeckt“, sagt er. So sei Oblinger im vergangenen Jahr zum Reformationsjubiläum gemeinsam mit evangelischen Kollegen am Altar der evangelischen Kirche gestanden. Neben Margret Mader in Vertretung für den Hausherrn Landrat Elmar Stegmann („Abschiedsschmerz muss sein, denn wer verliert schon gern einen liebenswerten Menschen“), überbringt Werner Schönberger in Vertretung für OB Gerhard Ecker Grüße und die besten Wünsche zum Abschied. „Vergessen Sie uns bitte nicht ganz.“

Claudia Sigolotto bedankte sich im Namen des Seniorenbeirates bei Pfarrer Oblinger. „Für Senioren ist die Kirche eine wichtige Möglichkeit, Gemeinschaft zu erleben. Sie, Herr Pfarrer Oblinger, haben dieses Miteinander mit einem hohen Maß an Einfühlungsvermögen mitgetragen.“

Die Kirchenkollekte hat Pfarrer Oblinger zum Abschied dem Hospiz Haus Brög zum Engel gewidmet. Kirchenpfleger Winfried Schlegel ergänzt diese Spende im Namen der Kirchenverwaltung um weitere 500 Euro.

Reden und musikalische Grüße

Die Reden werden begleitet von musikalischen Grüßen der Münsterbläser, dem Gitarrenduo Johanna und Katharina, und Liedern der Gruppe „Spirit“, die sehr stimmungsvoll, einem Flashmob gleich, singend aus den Besucherreihen nach vorn getreten sind.

Chorleiterin Christine Schäfer bedankt sich bei Pfarrer Oblinger „Sie haben uns beim Wachsen geholfen“, und gibt ihm Worte aus Joh. 15,16 mit auf den Weg: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt…“, mit dem sie ganz zufällig den Primizspruch von Pfarrer Oblinger erwischt hat.

Sein Schlusswort fällt Pfarrer Georg Alois Oblinger dann doch sichtlich schwer: „Ich habe hier unglaublich viel Wertschätzung erfahren und gespürt, ich bin in Lindau angekommen. Lindau und seine Menschen bleiben in meinem Herzen. Auf Wiedersehen. Servus und pfüa Gott!“