Saft-Boxen für Ahrweiler

Die Firma LINDAUER BODENSEE-FRUCHTSÄFTE möchte als Lindauer-Familienkelterei mittels einer Saft-Spende den notleidenden Menschen in Ahrweiler helfen. Unser Team hat kurzfristig 256 Saft-Boxen mit Apfel-Direktsaft sowie Apfel-Zitronen-Saft abgefüllt und auf die Reise nach Ahrweiler mitgegeben. ProfiGas in Überlingen/B. sammelt Hilfsgüter und fährt diese direkt zu den Betroffenen in der Krisenregion nach Ahrweiler. Wir hoffen, mit dem „saftigen Gruß vom Bodensee“ ein bisschen helfen zu können.