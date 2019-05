„südmail“-Gewinnspiel beschert bunte Blumensträuße

Cornelia Demirel (Mitte) von der Firma Markus Grübel in Lindau ist in dieser Woche die strahlende Gewinnerin des „südmail“-Gewinnspiels. Jede Woche verlost die Südmail einen bunten Blumenstrauß, den Geschäftsführer Thomas Reiter persönlich übergibt. Das kleine Dankeschön zum 20-jährigen Bestehen des regionalen Briefzustellers kann jeder gewinnen, der in den kommenden Wochen einen Südmail-Brief empfängt. Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist der Tag der offenen Tür am 29. Juni im neuen Briefzentrum in Weingarten. Weitere Infos dazu finden Interessierte im Internet unter der Adresse www.suedmail.de . Unser Bild zeigt (von links) Südmail-Zustellerin Andrea Senta, Gewinerin Cornelia Demirel und Südmail-Geschäftsführer Thomas Reiter. Foto: Christian Flemming