Süddeutscher Hip-Hop-Meister

Raphael Nagel, Trainer der Lindauer Tanzschule Schnell, und Sina Reimann von der Showgruppe „Cwain“ in Ravensburg sind am vergangenen Samstag in Bad Urach bei der süddeutschen Meisterschaft im Hip Hop angetreten. Ihnen gelang es, durch ihr Tanzen die Jury von ihrem Können zu überzeugen und sich gegen zahlreiche andere Duos durchzusetzen.

Die Showgruppe „Cwain“ ging mit 15 talentierten und hoch motivierten Tänzerinnen und Tänzern in der A-Reihe der Profi League an den Start. Sie tanzten sich mit ihrer guten Leistung hoch bis in die Endrunde und belegten dort den fünften Rang. (lz)