Südamerikanische Sounds auf dem Unteren Schrannenplatz

„Eine wilde und ungewöhnliche Mischung, die erstaunlich stimmig rüberkommt und direkt ins Herz trifft.“ So freut sich der Zeughausverein auf sein Open Air-Konzert am Unteren Schrannenplatz am Samstag, 18. August, um 20 Uhr. Zu Gast ist dann El Flecha Negra (deutsch: Der schwarze Pfeil). Die Musiker bilden eine multikulturelle Band aus vier verschiedenen Ländern und zwei Kontinenten. Karten gibt es für 19 Euro, ermäßigt 14 Euro, in „Die Handlung“, Fischergasse 4, sowie unter www.zeughaus-lindau.de. Foto: Zeughaus