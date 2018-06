Rund Um: „Das waren die perfekten Tage“

Samstagabend an der Hafenpromenade, ein warmer südlicher Wind streicht durch die leuchtend grün illuminierten Palmen neben der Bühne am Mangturm, es ist die „Caribic-Night“ der Lindauer Seglertage. Auf der Bühne spielt die Band Son Pa Ti heiße kubanische Rhythmen und davor tanzen viele Paare ausgelassen Son Cubano, Salsa oder Rumba. Der sternenklare Himmel wölbt sich kobaltblau über der Szenerie. Karibisch fühlt sich in diesen Tagen nicht nur dieser Abend an. Seit Beginn der viertägigen Seglertage gibt es eitel Sonnenschein, hochsommerliche Temperaturen und der Bodensee, auf dem den ganzen Samstag über die Teilnehmer der 68. Langstreckennachtregatta Rund Um heimkehren, zeigt sich in herrlich leuchtenden Blau- und Grüntönen, die der Karibik Konkurrenz machen könnten.

Am Freitagnachmittag herrschte fröhliche Aufbruchsstimmung an der Hafenpromenade. Zu musikalischer Unterhaltung bereiteten sich die Teilnehmer der Rund Um auf ihre lange Seglernacht vor. Ungezählte Besucher hatten viel zu schauen, genossen derweil das südliche und maritime Ambiente, das feine Essen und Trinken und schließlich das spektakuläre Bild der Segelboote, die sich auf der Startlinie aufreihten. Ein besonders schöner Moment bot sich allen Handyfotografen, als die Sonne nach einem extrem langsamen Start durch ein paar dünne Wolken brach und die Segel schneeweiß hinter Löwe und Leuchtturm aufleuchteten.

Rund um den Mangturm begann die getanzte „Lange Seglernacht“, lange bevor die letzten Boote den Pulverturm passiert hatten. Der Platz vor der Showbühne war rappelvoll, als die großartige Live-Band Die Dicken Fische ihrem Publikum ein fettes Lachen ins Gesicht spielte, und sie so nah am Bodensee mitnahm in ein Meer aus fetzigen und melodiösen Eigenkompositionen und Ohrwürmern anderer Bands und Künstler. Ein kleiner Regenschauer – der einzige der Seglertage – brachte lediglich ein wenig Abkühlung, die Party ging ungebremst weiter.

Lichtkaskaden über der Hafeneinfahrt

Zurück zum Samstag: Gute Stimmung und lebhaftes Gewusel herrscht den ganzen Tag am Hafen. Dazu gibt es viel Livemusik. Am Abend dann ein weiterer Höhepunkte der Lindauer Seglertage: Für das gigantische Designfeuerwerk, das den Himmel zu Ehren der Regattateilnehmer beleuchtet, unterbricht „Son Pa Ti“ kurz ihre heißen karibischen Rhythmen. Die Insel hat sich einmal mehr mit vielen Hundert zusätzlichen Besuchern gefüllt die begeistert die Kaskaden aus Licht und Farbe bewundern, die minutenlang den Himmel über der Hafeneinfahrt erleuchten.

Am Sonntag, mit ein paar Schleierwolken am Himmel, aber weiterhin sommerlich heiß, gehen die Lindauer Seglertage mit dem gemütlichen Meckatzer Weißwurstfrühstück und zünftigen Klängen der Lindenberger Huigartenmusik zu Ende. Arnold Weiner und Ulrike Weiß vom veranstaltenden City- und Eventmanagement des Kulturamts Lindau freuen sich: „Die Tage hätten perfekter nicht sein können.“