Rund 970 Geschenke sind auf dem Weg in die Ukraine

Für viele Menschen gehört es seit vielen Jahren zur adventlichen Tradition, notleidende Kinder und Senioren in der Ukraine mit dem „Schuhkarton voll Liebe“ zu unterstützen. Auch in diesem Jahre beteiligten sich viele Privatpersonen, Schüler der Grundschulen Aeschach, Insel und Heimenkirch, der Staatlichen und Maria Ward Realschule, des VHGs und der Kitas in Nonnenhorn und St. Verena, unterstützt von den Pfarrämtern der evangelischen Gemeinden und rührigen Helferinnen in Nonnenhorn und Sigmarszell an der Aktion.

In der vergangenen Woche kam der Transporter aus Freiburg, der die liebevoll eingepackten Weihnachtspäckchen von Lindau zum „S’Einläderle“ nach Freiburg brachte. Von dort aus werden sie Anfang Januar, pünktlich zum orthodoxen Weihnachtsfest, weiter in die Ukraine gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Organisatoren der Aktion, Lukas Brey (Schulpastoral Lindau) und Elke Buohler bedanken sich darin ganz herzlich bei allen Spendern und Helfern, die mit viele Liebe und Engagement zum Gelingen der Aktion beitrugen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Päckchen fast verdoppelt. Insgesamt 970 Boxen befinden sich nun auf dem Weg in die Ukraine.