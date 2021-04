Rund 60 Aussteller bei virtueller Bildungsmesse

Mechatroniker, Erzieher, Verkäufer, Elektroniker, Fachinformatiker, … Ausbildungsmöglichkeiten in der Region gibt es unendliche – und viele davon sind auf der Berufsinfomesse #digital für Lindau und das Westallgäu zu sehen. Heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die virtuelle und interaktive Ausbildungsmesse startet am Samstag, 24. April, mit einem Live-Messetag von 10 bis 15 Uhr. Hier können sich Besucher kostenlos und ohne Anmeldung rund um das Thema Berufsausbildung und Duales Studium informieren.

Angeboten werden außerdem Live-Chats, Vorträge, Videos und Podcasts auf der virtuellen Bühne. Alle Informationen zu den Unternehmen und deren Ausbildungsangebote sind im Netz anschließend noch bis zum 1. Mai verfügbar. Alles, was dafür gebraucht wird, ist ein Smartphone, PC oder Laptop. Veranstalter der Berufsinfomesse sind wie in jedem Jahr die IHK Schwaben und der Arbeitskreis Schulwirtschaft.

60 regionale Unternehmen präsentieren mehr als 200 Ausbildungsberufe auf einer digitalen Plattform. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, am Live-Messetag zwischen 10 und 15 Uhr, mit den jeweiligen Ausbildungsverantwortlichen in Kontakt zu treten. Über eine Chatfunktion beantworten viele Unternehmen die Fragen direkt und live am Messestand. Auf der virtuellen Vortragsbühne gibt es außerdem jede Menge Videos, Vorträge und Podcasts zu entdecken. Neben Tipps zum Vorstellungsgespräch, blicken die Messebesucher auch in die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der jeweiligen Unternehmen. Egal ob Mittelschüler, Realschüler oder Gymnasiast – diese Veranstaltung bietet Jugendlichen und ihren Eltern die Gelegenheit, sich aktiv über verschiedene Berufsbilder sowie Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren. Außerdem können sie die Anforderungen der Ausbildungsbetriebe kennenlernen, sich nach Praktika erkundigen und erste persönliche Kontakte knüpfen. Für Unentschlossene, die Hilfe bei der Berufswahl benötigen, stehen die Berufsberater der Agentur für Arbeit sowie der Industrie- und Handelskammer Schwaben in einem separaten, virtuellen Raum zur Verfügung. Sie bieten beispielsweise Unterstützung bei den Bewerbungsunterlagen oder geben Tipps, wie das Vorstellungsgespräch zum Erfolg wird.

Ein begleitendes Messejournal, das am Montag, 19. April, im Westallgäuer und in der Lindauer Zeitung erscheint, sollen Schülern und Lehrern Unterstützung für den Unterricht geben. Darin finden Interessierte Tipps, alle Informationen rund um die Messe sowie einen Fahrplan durch die Berufsinfomesse #digital. Den können die Klassen in den Unterricht integrieren und die Aufgaben zum Abhaken erledigen.