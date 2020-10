Rund 3500 Stunden für die Hospizarbeit

Der Besuchsdienst für Kranke und Sterbende in Lindau und im Westallgäu ist die tragende Säule der ambulanten Hospizarbeit im Landkreis Lindau. Seit fast 35 Jahren begleiten geschulte Ehrenamtliche schwerkranke Menschen am Ende ihres Lebens und deren Angehörige. Im Jahr 2019 haben wieder elf Frauen und ein Mann ein Fortbildungsprogramm durchlaufen und konnten ihre Zertifikate als Sterbebegleiterinnen und -begleiter entgegennehmen. „Das war eine große Freude für uns. Ihre Mitarbeit ist hochwillkommen“, sagte Maja Dornier. Sie hat seit vielen Jahren eine Doppelfunktion und ist Vorsitzende des ambulanten Besuchsdienstes und des stationären Hospizzentrums. Beide Vereine arbeiten eng zusammen und haben nun am selben Abend hintereinander ihre Mitgliederversammlungen abgehalten.

„Wir brauchen einfach personelle Ressourcen im Hospiz und im ambulanten Bereich“, erklärte Maja Dornier in der Versammlung des Besuchsdienstes. Denn die freiwilligen Helferinnen und Helfer, die neu zum Besuchsdienst dazu kommen, seien jünger, oft noch berufstätig und familiär gebunden. Deswegen könnten sie nicht so oft eingesetzt werden. „Das Schöne an diesem Ehrenamt ist ja, dass wir viel Freiheit lassen“, sagte Dornier und hofft, dass sich noch mehr Freiwillige finden. Diese Arbeit werde mit innerem Wachstum und dem innigen Dank der sterbenden Menschen und ihrer Angehörigen reichlich belohnt. „Die Helferinnen und Helfer sind in der Hospizarbeit nah am Leben und erfahren, dass Sterben und Endlichkeit dazu gehören. Diese Erkenntnis kann unsere Lebensfreude vertiefen, Werte zurechtrücken und uns achtsamer werden lassen“, stellte Maja Dornier in ihrem Jahresbericht fest. Kurzum: „Die Erfahrungen, die Ehrenamtlichen bei uns machen, kommen ihnen persönlich zugute, wenn sie selbst oder ihre Angehörigen in diese Lage kommen.“

Ein stiller Händedruck, Zuhören, Gespräche, Sitzwachen, kleine Handreichungen und menschliche Zuwendung, aber auch Kaffeenachmittage für Angehörige und die Mitwirkung beim Sommerfest im Hospizgarten: All das sind Aufgaben, die ehrenamtliche Kräfte des Besuchsdienstes übernehmen. Insgesamt haben sie sich im Bereich Lindau und im Westallgäu im vergangenen Jahr mit 3443 Stunden für die Hospizarbeit engagiert, berichtete die langjährige Einsatzleiterin Elisabeth Felder.

Der Großteil der Einsätze entfiel 2019 wieder auf das stationäre Hospiz in Lindau, wo ehren- und hauptamtliche Kräfte eng zusammenarbeiten. Der kleinere Teil der Einsatzstunden wurde im ambulanten Bereich geleistet, also bei sterbenden Menschen zu Hause, im Heim oder im Krankenhaus. Gerade die Einsätze im häuslichen Bereich stellen einen hohen Anspruch an die Ehrenamtlichen, berichtete Uta Reinholz für die ambulante Hospizberatung. „Denn man kommt in ein fremdes Haus und lernt einen Menschen in der letzten Phase seines Lebens kennen.“

Die Ehrenamtlichen entscheiden selbst, welche Einsätze sie leisten möchten. Sie werden geschult, erhalten Supervision und pflegen den Zusammenhalt untereinander. „Wir sind ein gutes Team“, betonte Elisabeth Felder. „Diese Arbeit gibt einem auch sehr viel. Für mich persönlich ist es wichtig, dass ich etwas Sinnvolles machen kann. Und das tue ich sehr gerne.“

Allgemein bedauert wurde in der Versammlung, dass wegen der Corona-Pandemie viele Treffen und Veranstaltungen wie beispielsweise die Kulturreihe im Seminarraum des Hospizes derzeit nicht möglich sind. „Wir haben unser Sommerfest sehr vermisst“, sagte Maja Dornier exemplarisch. Ein Problem sei auch, dass viele Ehrenamtliche wegen ihres Alters zur Corona-Risikogruppe gehören und deshalb derzeit keine Einsätze übernehmen möchten. Dafür besteht großes Verständnis. Maja Dornier sprach allen Ehrenamtlichen ihren herzlichen Dank aus: „Sie sind einfach eine tolle Gruppe.“