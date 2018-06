Rund 260 Lindauer tanzen mit der Polizei

Das letzte größere Ballereignis Lindaus ist wieder auf die Insel zurückgekehrt: In der neuen Inselhalle hat die Polizei zum 8. Ball der Polizei geladen. Normalerweise ist ja die Polizei für die Bürger da, hier konnten die Bürger für die Polizei da sein und die Inselhalle mit Tanzfreudigen füllen helfen. Dazu passte das Ballmotto „Bürger für Polizei – Polizei für Bürger“. Die Gelegenheit, Polizisten beim Tanz näher zu kommen, nutzten rund 260 Ballbesucher.

Genau genommen ist der Ball der Polizei ein Fest, das die Lindauer Kreisgruppe der Gewerkschaft der Polizei (GdP) ausrichtet. Doch so genau nimmt das hier keiner, es ist ja auch keine Werbeveranstaltung der Gewerkschaft, sondern so ziemlich die einzige Ballnacht, die im Lindauer Veranstaltungskalender zu finden ist. Der Ball, der alle zwei Jahre stattfindet, musste aufgrund des Inselhallenumbaus nur einmal ausweichen, fündig wurden die Organisatoren schlussendlich in der Kressbronner Festhalle.

Nun sind die Lindauer Polizisten zum Tanzen wieder auf die Insel zurückgekehrt. Im Gegensatz zu vergangenen Jahren, wo die eine oder andere Ledersohle bedenklich ins Rutschen kam, sei das aufgearbeitete Parkett des großen Saales noch etwas stumpf, meinten einzelne Tanzpaare, um sich gleich darauf wieder zu Foxtrott oder Walzer an die Arbeit zu machen, die Tanzfläche zu optimieren. Großes Lob gab es für den Service. So waren unzufriedene Gesichter nirgends an den Tischen oder auf der Tanzfläche auszumachen, was den Vorsitzenden der Kreisgruppe der GdP, Günther Bartlmäß als Organisatoren freute.

Thomaselli verblüfft mit seinen Tricks

Das Alan Best Orchestra gab sein Bestes, um die Tänzer im Takt zu halten. Traditionell für diesen Ball gab es auch Tanzpausen, die für Showeinlagen genutzt wurden, denn auch noch so begeisterte Tänzer brauchen mal etwas Zeit zum Durchschnaufen. Aus dem polizeilichen Kollegenkreis kommt da Thomas Röhl alias Zauberer Thomaselli gerade recht, um nicht nur seine drei „Assistentinnen“ aus dem Publikum, als da waren Marianne, Barbara und Hannah, zu verzaubern, sondern auch das Publikum zu verblüffen mit seinen Tricks.

Zu zwei Dritteln komplett waren die „Men in Black“, die mit ihrem Programm „Pfund“ Soul und Rock’n’Roll präsentierten. Ob der Showtitel an den für sein Gewicht zu kleinen Danny Lattrich angelehnt ist, wer weiß, denn der Chef des Ensembles Bernhard Merkel ist da selbst mit seiner drahtigen Figur über jeden Verdacht erhaben. Jedenfalls begeisterten auch die zwei Männer als Duo ihr Publikum, das Zugabe um Zugabe forderte. Dem folgten die beiden gerne. Aber kaum waren die „Men in Black“ von der Bühne und die Frauen und Männer des Alan Best Orchestra wieder startklar, füllte sich die Tanzfläche mit all den Tanzbegeisterten, denn schließlich gibt es derartige Gelegenheiten nur noch ganz selten auf der Insel. (cf)