Ruhestörer von Behörden gesucht

Im Rahmen einer gemeldeten Ruhestörung am Dienstagnachacht gegen 23 Uhr in der Giebelbachstraße sind Beamte der Lindauer Polizeiinspektion in einer Wohnung auf zwei Männer im Alter von 35 und 21 Jahren getroffen. Neben einer Beschwerde über Lärm in der Wohnung bemerkten die Beamten bereits im Gang deutlichen Marihuanageruch. Beim Betreten der Wohnung entdeckten sie dann auf einem Tisch eine Kleinmenge des Betäubungsmittels. Bei einer Überprüfung der Personalien des 35-Jährigen stellten sie fest, dass er von den rumänischen Behörden gesucht wird. Sein aktueller Aufenthalt sollte ermittelt werden. Nachdem die Beamten die Männer zur Ruhe ermahnt hatten, rückten sie wieder ab. Vorher stellten sie noch das Betäubungsmittel sicher, gegen einen der Männer leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.