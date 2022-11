Rückblick und Ausblick in die Zukunft zugleich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Chance verpasst? Kein Problem, denn am 7. April 2025 kann man ja schon wieder auf die bauma in München gehen, die als die größte Messe der Welt gilt. Aber halt erst in drei Jahren. Diese Chance haben wir jedoch, das heißt rund 60 Schüler von der FOSBOS Lindau mit der Ausbildungsrichtung Technik und Berufsschüler der Kfz-Abteilung mit Ihren Klassenleitern Stefan Abendschein, Lars Nagel und Christian Harrer kurz vor dem Ende der diesjährigen Bauma nicht ausgelassen, sind nach München gefahren und waren unter den knapp 500000 Messebesuchern.

Und das Beste – meist darf man ganz nah hingehen, anfassen, vielleicht sogar rein sitzen – überwältigend. Auch konnten wir dort alles fragen und erfuhren so viel über technische Details und Neuerungen, wie das richtungsweisende Antriebskonzept des Liebherr R 9XX H2-Raupenbagger mit Wasserstoffmotor und lernten damit den Weg in die Zukunft mit regenerativen, sauberen Energien kennen.

Wie werden Häuser unter Umständen in der Zukunft gebaut? Wie heutzutage so vieles, wieso nicht einfach drucken? Um es mit Andreas Klausers, CEO bei PALFINGER, Worten treffend auf den Punkt zu bringen: „Die bauma als Weltleitmesse lässt ihre Aussteller und Besucher die Zukunft bereits jetzt erleben.“ 3D-druckfähige Betonpumpen mit unglaublicher Reichweite können nämlich schon, wie dort zu sehen war, Häuserwände mit gut 20 cm Wandstärke ohne Schalung betonieren – möglicherweise eine Revolution im Bauwesen.

Dann standen wir plötzlich in der Nähe des Publikumsmagneten T274 vor einem D9820 V20-Diesel-Antriebsaggregat von Liebherr mit über 103 Litern Hubraum, das gut 3700 PS für eben solche Muldenkipper mit über 300 Tonnen-Nutzlast liefert. Da überkommt unsere künftigen Kfz-Mechatroniker, Techniker, potentiellen Ingenieure und Konstrukteure von Morgen ehrlich gesagt schon ein Hochgefühl.

Aktuell noch etwas kleinere Brötchen backen da gerade unsere FOS-Techniker, die im Sommer im Praktikum selbst ein Go-Cart mit Rasenmäher-Motor bauten. Doch davon mehr im nächsten Artikel mit Einblicken ins Praktikum der Ausbildungsrichtung Technik. Dieses Go-Cart wird übrigens auch beim Tag der offenen Tür der FOSBOS Lindau am Samstag, 4. Februar 2023 zu sehen sein – einer Veranstaltung zwar nicht ganz wie die Bauma ist, aber mindestens genauso vielseitig und überwältigend – Go-Cart-anfassen und rein sitzen inklusive.