Rückblick auf zwei Jahre und neuer Vorstand

Seit 2019 fand bei der Kreisgruppe (KG) Lindau des BUND Naturschutz (BN) wieder eine Jahreshauptversammlung statt. „Während der Pandemie hat es nie geklappt,“ erklärte der stellvertretende Vorsitzende, Dr. Maximilian Schuff. Er hatte seit dem plötzlichen Tod des langjährigen Vorsitzenden Erich Jörg die Leitung der Kreisgruppe übernommen.

Schuff blickte auf zwei Jahre zurück, in denen nach außen das Leben zeitweise stillzustehen schien, die Anforderungen an die Arbeit eines Naturschutzverbandes aber nach wie vor sehr hoch gewesen seien. Es gab in diesen Jahren Niederlagen, wie im Gewerbegebiet auf der Au, aber auch Erfolgreiches zu berichten. Auch die allgemeine Lage in der Welt gebe Anlass zur Sorge.

Erfreulich sei die Anzahl an langjährigen treuen Mitgliedern, die Dr. Schuff und Geschäftsführerin Claudia Grießer ehrten. Zwei davon sind schon seit 50 Jahren dabei.

Im Rückblick von Claudia Grießer und Gebietsbetreuerin Isolde Miller gab es ein prägendes Thema: Die Gartenschau in Lindau. Der große Auftritt mit vielen Aktivitäten war sehr arbeitsintensiv. Die hohe Zahl an Teilnehmern und Besuchern der Veranstaltungen und Ausstellungen machten ihn zu einem großen Erfolg für die KG. Nun wird aus dem Auftritt eine Dauereinrichtung auf der Insel Lindau, in der die Umweltbildung fortgeführt werden kann.

Schatzmeisterin Birgit Mäckle-Jansen bedankte sich bei den Helfer*innen im Amphibienschutz, die ihre Aufwandsentschädigung, die aus einer Förderung der Regierung von Schwaben komme, fast komplett an die KG zurück spenden. „Das ist ein wichtiges Standbein für die Finanzierung der KG, vor allem, wenn coronabedingt in zwei Jahren die Haus- und Straßensammlung ausfällt,“ so Mäckle-Jansen. Trotz der fehlenden Sammlung und den hohen Investitionen in die Gartenschau ist der Kassenstand der Kreisgruppe gestiegen.

Kassenprüfer Stefan Hilger stellte der Schatzmeisterin ein gutes Zeugnis aus und beantragte die Entlastung des Vorstandes, die auch angenommen wurde.

Turnusgemäß standen Neuwahlen an. Der Posten des 1. Vorsitzenden nach dem Tod von Erich Jörg musste neu besetzt werden und Sarah Ohmayer trat nicht mehr an.

Der Regionalreferent des BN für Schwaben, Thomas Frey, war zur Jahreshauptversammlung angereist, lobte in seinem Grußwort die Arbeit der KG und leitete den Wahlausschuss. Der neue Vorstand ist nach einer kleinen Rochade wieder komplett.