Rudertreffen trotzt dem Regen

Die Mitglieder des Ruderclub Lindau (B) kamen am Samstag, 24. Juli 2021 erstmals nach langer Zeit wieder zusammen, um gemeinsam das Sommerfest zu feiern. Nach einem Sektempfang wurde die Ansprache des 1. Vorsitzenden Hans-Jürgen Kramp in die Bootshalle aufgrund des eintretenden Regens verlegt.

Das erste wichtige Thema war die Verabschiedung der im März 2021 ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder. Sabine Dietrich – ausgeschiedene 1. Vorsitzende, Susi Kainz-Unterkircher – ausgeschiedene Ruderwartin und Karin Klose – ausgeschiedene Beisitzerin wurde mit Blumensträußen für ihr langjähriges Engagement gedankt. Der Applaus der Mitglieder für die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder unterstrich die Wertschätzung für ihre geleistete Arbeit!

Für ihre langjährigen Mitgliedschaften wurden 2021 folgende Personen geehrt: Doris Rupflin und der derzeitige Ruderwart Philipp Kritzler für Ihre jeweilige Mitgliedschaft von 40 Jahren.

Der Höhepunkt der Ansprache war die Bootstaufe von gleich vier neuen Booten: ein neuer Kindereiner heißt Idefix, ein GIG-Doppelzweier wurde auf den Namen Poldy getauft und nach langer Lieferzeit wurde endlich aus einer Bootswerft in Linz ein neuer Doppelzweier geliefert. Dieser hat den Namen Duett bekommen.

Eine der ersten Handlungen der neuen Vorstandschaft war die Bestellung eines neuen Trainerbootes. Angeschafft wurde ein Katamaran, der für die Wind- und Wetterverhältnisse des Bodensees geeignet ist und zudem wenig Wellen schlägt. Dieses Boot wurde auf den Namen Wellenbrecher getauft. Das Boot soll als Begleitboot während des Trainings und auch bei Wanderfahren genutzt werden.

Im Anschluss wurde das Buffett eröffnet und auch die Bar, an welcher die zahlreichen Mitglieder „Corona-konform“ den Abend verbrachten und so viel Verpasstes an Gesprächen und Zusammensein nachholten.