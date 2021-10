Ruderclub Lindau mit großem Aufgebot bei der Bocksbeutel-Regatta

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jeden Herbst findet in Würzburg die „Bocksbeutel-Langstrecken-Regatta“ über 4.500 m auf dem Main statt. Nachdem die Regatta im letzten Jahr leider wegen Corona ausfallen musste konnten die Ruderinnen und Ruderer am letzten Samstag aus über 80 Vereinen endlich wieder ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.

Der Ruderclub Lindau (RCL) war in vier Bootsgattungen (Einer, Zweier, Vierer und Achter) mit einem großen Aufgebot mit dabei. Im Masters-Frauen Doppelachter lag der Schwerpunkt vor allem darauf, erst vor kurzem über die Ruderschule neu eingetretene Ruderdamen zu integrieren und damit zum ersten Mal Regattaluft zu schnuppern. Die Gegnerinnen hatten eine Renngemeinschaft aus fünf Frankfurter Rudervereinen gebildet und damit hatte es der reine Vereinsachter aus Lindau in ihrem ersten Rennen besonders schwer. Mit einem Rückstand von 24 Sekunden konnten die RCL-Damen einen beachtlichen Erfolg verbuchen und waren völlig erschöpft nach über 17 Minuten im Ziel.

Ein besonders spannendes Rennen lieferten sich die „alten Hasen“ im offenen Doppelachter vom RCL. Der Achter wurde mit fünf Männern und drei Frauen gebildet und hatte mit nur vier Sekunden Rückstand das Nachsehen gegen eine reine Männermannschaft vom Ruderverein Weser Hameln. Auf den weiteren Plätzen folgten die Achtermannschaften aus Frankfurt, Würzburg und Limburg.

Im Juniorinnen-Einer der 17/18-Jährigen konnte mit Pia Franz endlich auch wieder eine Nachwuchsruderin an den Start gehen. Pia konnte in ihrem ersten Rennen über die mehr als doppelt so lange olympische Distanz mit einem 4. Platz nach knapp 19 Minuten Rennzeit einen bemerkenswerten Erfolg verbuchen und die Ruderin aus Schweinfurt und die Lokalmatadorin aus Würzburg mit 39 Sekunden hinter sich lassen.