Ruderclub Lindau bietet Einsteigerkurs an

Wer etwas für seine körperliche Fitness tun und dabei auch noch an der frischen Luft sein will, außerdem eine neue sportliche Herausforderung in einer Teamsportart sucht, ist mit der Teilnahme am Einsteigerkurs des Ruderclubs Lindau möglicherweise gut beraten. Beginn ist am 29. Juni um 18.30 Uhr. Danach geht es jeden Dienstag (insgesamt sechsmal) für circa zwei Stunden und in Gruppen bis maximal zwölf Teilnehmern aufs Bodenseewasser. Zum letzten letzten Termin werden die Teilnehmer bereits so gut rudern können, dass einer gemeinsamen Abschlussausfahrt nach Bregenz oder Wasserburg nichts im Wege stehens ollte, teilt der Ruderclub mit.