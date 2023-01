Rucksack gestohlen und ausgeräumt

Einem 22-jährigen Mann ist am Sonntag sein Rucksack von einer Bank am Lindaupark entwendet worden. Wie die Polizei mittielt, befand sich der Mann gegen 20.15 Uhr vor dem Lindaupark und stellte seinen Rucksack auf einer dortigen Sitzbank ab. Er entfernte sich eine halbe Minute von der Bank, in diesem Zeitraum wurde der Rucksack gestohlen. Der 22-Jährige sah nur noch aus der Entfernung zwei Jugendliche mit Fahrrädern und einem Rucksack wegfahren. Ob dies sein Rucksack war, konnte er nicht sagen. Gegen 22 Uhr wurde der Rucksack dann am Reutiner Bahnhof aufgefunden. Aus dem Rucksack fehlten eine kleine Lautsprecherbox und die Geldbörse.

Zeugen dieses Diebstahls werden gebeten, sich unter Telefon 08382/9100 mit der Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen. Die Polizei weißt darauf hin, Taschen, Gepäckstücke und Rucksäcke niemals unbeaufsichtigt stehen zu lassen. Diese sollten immer mitgeführt oder beaufsichtigt werden