Round Table spendet Warnwesten für Kindergarten

Der Round Table Lindau-Lindenberg hat 100 Warnwesten sowie 500 Euro, die beim Teamlauf in Schlachters erkämpft wurden, an den Kindergarten St. Raphael in Weißensberg-Schlachters übergeben. Die Übergabe erfolgte durch Vertreter von Round Table (v.l. Christian Remmler, Lukas Götze) an die Leiterin Daniela Lerpscher. Ziel des Spendenprojektes ist eine deutliche Reduzierung der Unfallgefahr bei Unternehmungen im öffentlichen Straßenverkehr. Foto: Round Table