Round Table spendet Kuchen für Pflegekräfte

In Zeiten von Corona kommen Beschäftigte in Senioren- und Pflegeheimen schnell an ihre Grenzen. Das weiß auch Patrick Meier (links), Präsident von Round Table Lindau-Lindenberg, der diesen außergewöhnlichen Einsatz mit einer „süßen Kuchengeste“ würdigen und belohnen wollte. So beschloss er gemeinsam mit Clubmitgliedern, das evangelische Hospital auf der Lindauer Insel und das Senioren- und Pflegeheim in Lindau-Reutin mit leckerem Kuchen vom Café Ebner zu beliefern. Die Spende umfasst insgesamt zwölf verschiedene Kuchen – das sind je nach Aufteilung bis zu 200 Kuchenstücke. Die erste Lieferung ging am Freitag ans Hospital, eine Woche später ist das Reutiner Heim an der Reihe. „Die Kuchen sollen den Pflegekräften und Mitarbeitern helfen, die stark beanspruchte Seele ein wenig aufzuhellen, damit die Arbeit leichter von der Hand geht“, sagte Meier bei der Übergabe der ersten Charge der süßen Fracht an Wohnbereichsleiterin Erika Schorer und den stellvertretenden Heimleiter Peter Mrugowski. Der Round Table Lindau-Lindenberg zählt aktuell 17 Mitglieder. Der Tisch kann auf eine fast 40-jährige Tradition zurückblicken. Neben regelmäßigen Treffen, die unter anderem dem Austausch von Berufs- und Lebenserfahrung dienen, unterstützt Round Table immer wieder auch soziale Einrichtungen und Vereine. Foto: Hospital/ust