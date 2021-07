Rotwangen-Schmuckschildkröte im Lindauer Tierheim eingezogen

Im Lindauer Tierheim ist ein ganz besonderer Mitbewohner eingezogen. Eine Rotwangen-Schmuckschildkröte wohnt dort seit Mitte Juli.

Die Schildkröte ist schon ausgewachsen, wie alt die Wasserschildkröte ist, kann jedoch nicht gesagt werden, erklärt das Tierheimpersonal. Die ursprüngliche Heimat der Schildkröte ist Nordamerika. Im Sommer fühlen sich Wasserschildkröten in einem artgerechten und ausbruchssicherem Gehege mit Teich wohl. Wenn die Sonne scheint, kommen sie gern an die Wasseroberfläche und suchen sich ein schönes Plätzchen am Ufer zum Sonnenbaden. Die Tiere mögen unter anderem gern Salatblätter oder Wasserlinsen.

Wer eine Wasserschildkröte halten will, sollte sich sorgfältig informieren und sich nur bei echtem Interesse dieses Reptil zulegen, denn sie können 30 bis 40 Jahre alt werden.