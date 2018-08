Rotes Kreuz lädt zur Schnäppchenjagd ein

Der Aktionstag findet am Mittwoch, 5. September, ausschließlich im Lindauer Rotkreuzladen statt. Geöffnet ist das Geschäft auf der Lindauer Insel, Fischergasse 15, von 10 bis 17 Uhr. Wichtig: Der Verkaufspreis von 1,50 Euro gilt nur an diesem Tag. Interessierte an der ehrenamtlichen Mitarbeit im Lindauer Rotkreuzladen melden sich bitte bei Susanne Übelher, Telefon 08382 / 27 70 14.

Sonderausweise zum verbilligten Einkauf haben während der Aktion keine Gültigkeit.