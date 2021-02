Rotes Kreuz bietet Erste Hilfe an

Nach einer drei Monate dauernden coronabedingten Zwangspause bietet das Bayerische Rote Kreuz wieder Erste-Hilfe-Ausbildungen an. Diese finden im Rotkreuzhaus Lindau auf der Insel statt.

Zum gegenseitigen Infektionsschutz sind die Teilnehmerplätze je Lehrgang deutlich reduziert, nur so ist laut Ankündigung der Mindestabstand zu gewährleisten. Das Tragen einer FFP2-Maske gilt als obligatorisch. Es werden auch nicht alle früher üblichen praktischen Maßnahmen durchgeführt, sondern diese auf eine abstandsgerechtes Maß reduziert.

Die neun Unterrichtseinheiten dauernde Erste-Hilfe-Ausbildung wird für den Erwerb aller Führerscheinklassen benötigt und ist auch als Grundausbildung Ersthelfer in Betrieben anerkannt. Ebenso entspricht der Lehrgang den Anforderungen für angehende Sportübungsleiter. Nach Abschluss des Kurses bekommen die Teilnehmer eine Bescheinigung. Im März werden an jedem Wochenende und auch in den Osterferien Kurse angeboten. Die Teilnahmegebühr ist bei Lehrgangsbeginn in bar zu bezahlen.