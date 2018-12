Rote Teufel ziehen in Bonusrunde ein

In der 17. und vorletzten Hauptrunde der spusu LIGA hat Vizemeister Alpla HC Hard am Dienstagabend gegen den Tabellenachten Union Juri Leoben klar mit 33:26 (20:18) gewonnen. Laut Pressemitteilung rückten die Roten Teufel vom Bodensee damit auf den zweiten Tabellenplatz vor und lösten im letzten Heimspiel 2018 das Ticket für die Bonusrunde der besten fünf Teams nach dem Jahreswechsel.

Wie erwartet begannen die Gäste aus der Obersteiermark im Angriff mit dem siebten Feldspieler. Die beiden Kontrahenten lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, 4:4 stand es nach fünf Minuten. In Überzahl fanden die Leobener immer wieder eine Lücke am Kreis (8:8/10.).

In der schnellen und trefferreichen Partie gelang dem Ex-Harder Marko Tanaskovic (acht Treffer) mit seinem Tor zum 12:10 (17.) die erstmalige Zwei-Tore-Führung für die Gäste. Doch drei Minuten später hatten die Harder durch ein Empty-Net-Tor von Michael Knauth die Nase wieder knapp mit 14:13 vorne.

Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner ließ in der Folge die Leoben-Routiniers Damir Djukic und Tanaskovic enger decken. Mit einer knappen 20:18-Führung verabschiedeten sich die Hausherren nach 30 Minuten in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff vor 800 Zuschauern in der Sporthalle am See vernagelte der eingewechselte Golub Doknic seinen Kasten. Luca Raschle (sechs Tore) erhöhte in der 36. Minute für die Roten Teufel vom Bodensee auf 22:19. Mit Fortdauer machte sich das hohe Anfangstempo bei den Gästen bemerkbar (25:21/44.).

Immer wieder gelangen den Hardern Empty-Net-Tore. Ein Doppelschlag von Gerald Zeiner und Luca Raschle zum 27:21 (46.) brach den Widerstand der Montanstädter. Die Gastgeber zogen in der Folge auf bis zu acht Tore weg.

Im Endspurt ließ sich Alpla HC Hard nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und löste mit dem 33:26 (20:18)-Heimerfolg in der vorletzten Hauptrunde das Ticket für die Bonusrunde der besten fünf Teams. Zu den Best-Playern via SMS-Voting wurden Golub Doknic beziehungsweise Marko Tanaskovic gekürt.

„Die erste Halbzeit war okay. Danach sind wir mit dem dünnen Kader eingegangen. Verdienter Sieg für Hard“, meinte Leoben-Manager Klaus Mitterdorfer nach Spielende trocken. „In der ersten Halbzeit waren wir zu unkonzentriert, sind nicht richtig ins Spiel gekommen. Nach dem Seitenwechsel waren wir offensiver und haben in der Abwehr unserem eingewechselten Torwart Golub Doknic mehr geholfen. Mit dem Einzug in die Bonusrunde haben wir das erste Saisonziel erreicht“, freute sich Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner über den wichtigen Heimerfolg.