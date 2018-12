Rote Teufel verteidigen zweiten Platz

In der 18. und letzten Hauptrunde der spusu LIGA hat sich Vizemeister und Double-Gewinner Alpla HC Hard in der Schlusssekunde bei der SG Insignis Handball Westwien einen hart umkämpften 27:26 (12:16)-Auswärtserfolg gesichert. Damit haben sich, neben den Roten Teufel vom Bodensee, Krems, Graz, Westwien und Bregenz als die besten fünf Mannschaften für die Bonusrunde qualifiziert.

Die Gastgeber aus der Bundeshauptstadt erwischten in der schnellen Partie den besseren Start, lagen nach neun Minuten 7:3 vorne. Die Vorarlberger kamen immer wieder auf zwei Tore heran, doch Westwien hielt den Gegner auf Distanz, führte kurz vor der Halbzeit mit fünf Toren. Mit einem Rückstand von 12:16 gingen Kapitän Dominik Schmid und Co. nach 30 Minuten in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff verkürzten die Gäste aus Vorarlberg den Rückstand schnell auf zwei Tore. Doch Westwien zog erneut weg. Vier Tore in Serie von Lukas Schweighofer (7 Treffer), Ivan Horvat, Manuel Schmid und Boris Zivkovic brachten in der 50. Minute den erstmaligen Ausgleich (22:22). Die Partie stand nun auf des Messers Schneide.

Mit 25:25 ging es in die letzten zwei Spielminuten. 66 Sekunden vor der Schlusssirene glückte Thomas Weber die erstmalige 26:25-Führung. Westwien glich bei 59:41 Minuten durch Julian Ranftl zum 26:26 aus. Hards Cheftrainer Klaus Gärtner nahm noch einmal ein Timeout. Mit der Schlusssirene erzielte Routinier Michael Knauth aus spitzem Winkel den 27:26-Siegestreffer für die Roten Teufel vom Bodensee.

„Eigentlich war die Partie Mitte der zweiten Halbzeit beim Stand von 22:18 für Westwien gelaufen. Im Finish haben wir das Ding clever gedreht“, freute sich Gärtner über den Auswärtssieg und Platz zwei in der Abschlusstabelle der Hauptrunde.

In der spusu Liga ist nun bis Anfang Februar Spielpause. Für die Harder Teamspieler Dominik Schmid, Gerald Zeiner und Boris Zivkovic steht bereits vom 27. bis 30. Dezember der erste Trainingslehrgang der ÖHB-Auswahl für die Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark auf dem Programm.

Für die restlichen Kaderspieler der Roten Teufel ist bis Dreikönig Pause. Am 7. Januar2019 starten die Schützlinge von Cheftrainer Klaus Gärtner in die Vorbereitung auf die Bonusrunde. In dieser sind Testspiele gegen die Schweizer Topclubs Pfadi Winterthur, TSV St. Otmar St. Gallen und TSV Fortitudo Gossau eingeplant.