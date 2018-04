„Rote Teufel“ starten in Finalserie

Am Freitag, 27. April, startet die Handball Liga Austria (HLA) in die finale K.o.-Phase. Der amtierende Meister Alpla HC Hard hat sich als ungeschlagener Gewinner der spusu-HLA-Bonusrunde den Tabellenzweiten der Qualirunde, den SC kelag Ferlach, gewählt. Anpfiff gegen das Team aus Österreichs südlichster Stadt ist um 19 Uhr in der Harder Sporthalle am See.

Mit sechs Siegen aus acht Spielen waren die Gäste von Hard die stärkste Mannschaft in der Qualirunde. Nur aufgrund der mitgenommenen Bonuspunkte aus der HLA-Hauptrunde musste Ferlach den ersten Platz den Linzern überlassen.

Die Südkärntner haben sich im Februar mit dem Ukrainer Aleksandr Semikov im rechten Rückraum verstärkt. Zusammen mit dem wurfgewaltigen Dean Pomorisac (171 Tore) und den slowenischen Spielmacher Janez Gams bildet der Ukrainer die gefährliche Rückraumachse der Ferlacher. Auch der gerade eingebürgerte Linksaußen Izudin Mujanovic hat es auf 120 Ligatore gebracht.

Bis auf die beiden langzeitverletzten Risto Arnaudovski und Konrad Wurst können die „Roten Teufel“ vom Bodensee am Freitagabend in Bestbesetzung auflaufen. In der HLA-Hauptrunde gingen die beiden Partien an die Harder: Auf den 25:22-Auswärtserfolg in Kärnten folgte ein 38:21-Kantersieg in eigener Halle.

Das zweite Viertelfinalspiel zwischen beiden Handballteams findet am Dienstag, 1. Mai, in Ferlach statt. Anpfiff in der Ballsporthalle ist um 18.30 Uhr (live auf Laola1.tv).