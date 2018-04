„Rote Teufel“ legen vor

Im ersten Viertelfinalspiel der Best-of-Three-Serie der Handball Liga Austria (HLA) hat Titelverteidiger Alpla HC Hard am Freitagabend den SC kelag Ferlach klar mit 34:17 (16:10) besiegt. Damit können die Vorarlberger am Dienstag in Kärnten bereits das Ticket fürs Halbfinale lösen.

Nach verhaltenem Auftakt brachte Kreisläufer Domagoj Surac Hard erstmals mit 3:2 in Führung. Diese sollten die Roten Teufel vom Bodensee gegen das Team aus Österreichs südlichster Stadt bis zur Schlusssirene nicht mehr abgeben. Gelegenheit für Hards Cheftrainer Petr Hrachovec gab es laut Pressemitteilung, im taktischen Bereich noch einiges auszuprobieren. Der 45-Jährige stellte die Abwehrformation mehrfach um und brachte im Angriff zwei Kreisläufer. Seine Schützlinge bauten den Vorsprung kontinuierlich aus (11:6, 22.). Mit einer komfortablen 16:10-Führung verabschiedeten sich die Gastgeber in die Pause. Nach Wiederbeginn ging es in derselben Tonart weiter. Bei den Hausherren waren vor rund 1300 Zuschauern in der Harder Sporthalle am See vor allem Gerald Zeiner und Dominik Schmid in blendender Spiellaune. Mitte der zweiten Halbzeit stand es bereits 26:14 für Hard. Mit schnellen Gegenstößen bauten die „Roten Teufel“ den Vorsprung Tor um Tor aus und feierten einen 34:17 (16:10)-Sieg.