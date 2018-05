„Rote Teufel“ lösen vorzeitig das Halbfinalticket

Der amtierende Österreichische Handballmeister Alpla HC Hard lässt nichts anbrennen und löst vorzeitig das Ticket für das Halbfinale. Im zweiten Viertelfinalspiel der Best-of-Three-Serie in der Handball Liga Austria (HLA) gewinnen die Vorarlberger beim SC Kelag Ferlach mit 30:22 (16:10) und stellen in der Serie auf 2:0. Im Halbfinale treffen die „Roten Teufel“ vom Bodensee auf die SG Insignis Handball Westwien.

Wie schon beim klaren 34:17 (16:10)-Heimerfolg im ersten Viertelfinalspiel am Freitagabend brauchte Alpla HC Hard laut Pressemitteilung etwas Zeit, um auf Touren zu kommen. In der Ferlacher Ballsporthalle lagen die Vorarlberger nach neun Minuten mit 3:5 hinten.

Doch ein 7:0-Zwischenspurt der Gästemannschaft brachte Mitte der ersten Halbzeit die 10:5-Führung. Hards Deckung fischte immer wieder Bälle heraus, mit schnellen Kontern kam der amtierende Meister zu einfachen Toren. Mit einem komfortablen 16:10-Vorsprung verabschiedeten sich die Harder nach 30 Minuten in die Pause. Es lag an Ferlach-Goalie Domen Oslovnik, dass die Südkärntner nicht höher in Rückstand gerieten.

Auch nach Wiederbeginn stand der 27-jährige Slowene mit seinen Glanzparaden immer wieder im Mittelpunkt. Nach 40 Minuten führten die Gäste aus dem Ländle klar mit 19:11. Mit einem ungefährdeten 30:22 (16:10)-Auswärtserfolg zogen die Harder ins Halbfinale ein.

Dort treffen die Roten Teufel vom Bodensee auf die SG Insignis Handball Westwien, die sich gegen Bregenz Handball durchsetzten. Das erste Spiel der Best-of-Three-Serie steigt am Mittwoch, 9. Mai, in der Sporthalle am See in Hard. Anwurf ist um 19 Uhr.