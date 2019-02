Rote Teufel geben Derbysieg aus der Hand

In der vierten Bonusrunde der Spusu-Liga ist Vizemeister HC Hard bei Rekordmeister Bregenz Handball denkbar knapp mit 25:26 (13:12). Die Roten Teufel vom Bodensee dominierten fast die gesamte Spielzeit die Partie und verspielten im Finish alles. Nach dem 91. Ländle-Derby führt Krems mit 20 Punkten die Tabelle vor Hard (14), Graz (13), Westwien (12) und Bregenz (12) an.

Die Gastgeber gingen ohne die verletzten Ante Esegovic, Vlatko Mitkov, Clemens Gangl, Christian Jäger und Dian Ramic ins Nachbarschaftsduell. Bei den Roten Teufeln vom Bodensee fehlten Kapitän Dominik Schmid und der Langzeitverletzte Risto Arnaudovski. In der mit 1600 Zuschauern ausverkauften Handballarena Rieden-Vorkloster setzte Ivan Horvat nach 54 Sekunden mit dem Führungstreffer gleich die erste Duftmarke. Auf beiden Seiten standen die Torhüter Golub Doknic bzw. Goran Aleksic gleich im Brennpunkt des Geschehens.

Nach einem starken Beginn lagen die Gäste nach zwölf Minuten bereits mit 7:3 in Führung. Vor den Augen ihres ehemaligen Spielertrainers und späteren Nationaltrainers von Österreich, Deutschland und Japan - Dagur Sigurdsson - nahm Bregenz seine erste Auszeit. Diese zeigte Wirkung: Vier Minuten später gelang Luka Kikanovic in der sehr schnellen Partie der Anschlusstreffer zum 7:8. Max Hermann und Nejc Zmavc leisteten in der Abwehr neben Goalie Golub Doknic Schwerarbeit und hielten so die Hausherren in Schach. Es waren vor allem die Youngsters Severin Lampert und Robin Kritzinger die den Rekordmeister im Rennen hielten. Nach 25 Minuten musste Bregenz-Kapitän Lukas Frühstück nach einem Zusammenprall mit Thomas Weber mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch vom Parkett.

Gleich nach dem Wiederanpfiff scheiterte Luka Kikanovic mit einem Siebenmeter am „Hexer“ Golub Doknic. Im Gegenzug erhöhte Ivan Horvat auf 14:12. Das 91. Ländle-Derby stand auf des Messers Schneide. Um jeden Ball wurde erbittert gekämpft. Bregenz gelang zwei Mal der Ausgleich (15:15 und 16:16), doch dann war wieder Hard am Drücker und legte ein bis drei Tore vor. Mit einer 22:19 für die Roten Teufel ging es in die finalen zehn Minuten. In der dramatischen Schlussphase glichen die Gastgeber in der 55. Minute zum 23:23. Kurz darauf gingen Michael Knauth und Povilas Barbarskas beim Stand von 24:24 bei einem Zusammenprall zu Boden. Was folgte, war nichts für schwache Nerven.

Youngster Matthias Brombeis brachte Bregenz nach langer Zeit wieder mit 25:24 in Front. Im Gegenzug traf Gerald Zeiner nur die Stange. Die Halle stand Kopf. Zwei Minuten vor Schluss traf Luka KIkanovic zum 26:24. Dann hatte Bregenz 67 Sekunden vor der Schlusssirene einen Spieler zu viel auf dem Feld und verlor Povilas Babarskas durch eine Zweiminutenstrafe und den Ball. Ivan Horvat verkürzte auf 26:25. Doch der Rekordmeister brachte das Ergebnis über die Zeit.