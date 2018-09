Rote Teufel feiern den 33. Derbysieg

Die dritte Hauptrunde in der Handball-spusu-Liga Österreich hat Vizemeister und Double-Gewinner Alpla HC Hard im hochklassigen 89. Ländle-Derby bei Rekordmeister Bregenz Handball nach hartem Kampf knapp mit 25:23 (13:11) für sich entschieden. Beide Teams konnten in der mit 1600 Zuschauern restlos ausverkauften Handballarena Rieden-Vorkloster nicht in Bestbesetzung auflaufen.

In einem Duell auf Augenhöhe stand es nach sieben Minuten 3:3-Unentschieden. Hards Goalie Golub Doknic war rasch auf Betriebstemperatur, der frischgebackene Bachelor Ivan Horvat (12 Tore bei 14 Würfen) brachte sein Team zwei Minuten später erstmals in Führung. Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner wechselte munter durch. Ein von Michael Knauth verwandelter Siebenmeter brachte die 8:6-Führung (20.) der Gäste. Bregenz deckte in der Abwehr fortan offensiver. Luca Raschle erhöhte mit einem Tempogegenstoß auf 10:7 (22.). Hard mit Chancen die Führung auszubauen, doch auch Bregenz-Goalie Goran Aleksic glänzte mit seinen Paraden.

Mit dem Stand 13:11 für Hard ging es nach hochklassigen 30 Minuten in die Kabinen. Nach dem Wiederbeginn glich Bregenz durch Povilas Babarskas zum 13:13 (35.) aus. Das 89. Ländle-Derby stand nun erneut auf des Messers Schneide. Hard legte immer wieder vor, Bregenz zog nach. Michael Knauth scheiterte in dieser Phase zweimal von der Siebenmeterlinie. Die Führung wechselte hin und her (18:18/45.). Vor allem die Harder Youngster agierten vor der emotionalen Kulisse sehr clever.

Mit einer knappen 21:20-Fühungen gingen die Gäste im dramatischen Nachbarschaftsduell in die finalen zehn Minuten. Beide Teams warfen noch einmal alles in die Waagschale. Drei Minuten vor Ende der Partie stand es 23:23. Manuel Schmid erwischte einen Abpraller und stellte auf 24:23. 101 Sekunden vor Schluss nahm Bregenz-Coach Jörg Lützelberger in der spannenden Partie sein letztes Timeout. Vlatko Mitkov verzog kurz darauf seien Wurf. Im Gegenangriff zückte Hard-Coach Klaus Gärtner 35 Sekunden vor Spielende noch einmal die Grüne Karte. Der überragende Horvat netzte zum entscheidenden 25:23 ein.