Rotaryclub spendet 15 000 Euro

Die sommerlichen Temperaturen können die Mitglieder des Rotaryclub Lindau-Friedrichshafen nicht davon abhalten, ihre Weihnachtsspende zu überreichen. Im Gegenteil: Sie nutzten die Gelegenheit, die warmen Abendstunden im Strandhaus in Zech für ein Abendessen mit der Spendenübergabe zu verbinden. Empfänger in diesem Jahr ist die Bürgeraktion „Wir helfen“.

Auch wenn Barbara Krämer-Kubas von „Wir helfen“ überrascht ausrief: „Das ist ja wie Weihnachten“, hatte das nichts mit den vorherrschenden Temperaturen zu tun. Vielmehr war das der Ausdruck völliger Überraschung, als sie und Anneliese Spangehl von Anton Zumstein die Höhe der Spende erfuhren: 15 000 Euro sind da auf das Spendenkonto von Wir helfen unterwegs.

Bevor es ans Essen ging, plauderten die beiden Frauen aus dem Nähkästchen, um den Rotariern ein Bild dessen zu geben, was es an Armut und Bedürftigkeit auch im eigentlich reichen Lindau gibt.

„Bevor ich bei Wir helfen einstieg, hätte ich nie gedacht, wieviele arme Leute es hier gibt“, sagt Barbara Krämer-Kubas. Dabei betreffe es nicht nur ältere Mitbürger, wenngleich sie den größten Teil bildeten.

Auch Familien mit Kindern seien von Armut betroffen. So berichtete Anneliese Spangehl von zwei Kindern, die dank Wir helfen an einer Klassenfahrt teilnehmen konnten. Die herzliche Dankeskarte hatte die beiden tief beeindruckt. Beide Frauen zeigten sich überaus glücklich über diese Spende, denn damit kann auch in Zukunft wieder vielen Menschen geholfen werden.