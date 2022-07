Rotary unterstützt Umweltbildung auf der Hinteren Insel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit 3000 Euro und 52 Arbeitsstunden unterstützt der Rotary Club Lindau-Westallgäu das Umweltbildungsprojekt für Kinder und Jugendliche der Kreisgruppe Lindau des Bund Naturschutz. Auf der Gartenschau 2021 in Lindau bot der Bund Naturschutz für Kitas, Schulen und Familien ein vielfältiges Umweltbildungsprogramm an. In einem Holzpavillon und auf dem Außengelände wurde den Besuchern Natur erfahrbar gemacht und der verantwortungsvolle Umgang mit ihr vermittelt. Auch künftig soll dieses wichtige Thema der frühzeitigen Umweltbildung in Lindau seinen Platz haben. Daher legten die Rotarier*innen neben der weiteren Unterstützung bereits beim Umzug des Holzpavillons und des Teichs der Gartenschau aktiv Hand an. So können Kinder und Jugendliche Bildungsangebote wahrnehmen, die das Bewusstsein für die Bedeutung der Natur in der Stadt stärken.