Rotary renaturiert Moor bei Isny in Rekordzeit

Rotary-Governor Gerhard Wischmann aus Lindau und 40 weitere Rotarierinnen und Rotarier aus 11 Clubs im Südwesten haben beim großen Rotary-Aktionstag zum Klimaschutz am 5. März mit angepackt. 200 ehrenamtliche Stunden wurden am Schwandener Moos, einem 2,5 ha großen ehemaligen Moor nördlich von Isny, geleistet. Mit dabei auch die Präsidentin vom Rotary-Club Lindau-Westallgäu Gabriele David und der Präsident des Rotary-Clubs Lindau-Dreiländereck Albrecht Maurer.

Vor knapp einem Jahr hatte sich Wischmann vorgenommen, ein Klimaschutzprojekt zu identifizieren, durch Spenden zu finanzieren und klimawirksam umzusetzen. Nun ist es geschafft, die Arbeiten werden im März abgeschlossen, der Torf kann nicht weiter verrotten, sondern speichert jetzt Klimagase.

Im Herbst bereiste Wischmann alle 64 Clubs im Südwesten und warb für sein Projekt. So kamen gut 90000 Euro an privaten Spenden zusammen. Sehr zeitaufwändige Vorgänge der Planung, Genehmigung und Umsetzung wurden mit Unterstützung erfahrener Experten in einer Rekordzeit von elf Monaten erledigt. Der ebenfalls anwesende örtliche Landtagsabgeordnete Raimund Haser (CDU) lobte das private Engagement und die Rekordzeit für eine Moor-Vernässung.