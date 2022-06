Rotary Jahrestreffen in Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach 26 Jahren fand das festliche Jahrestreffen der Rotarier und Rotarierinnen aus Südwestdeutschland Ende Mai wieder in Lindau statt. Distriktpräsident Gerhard Wischmann hatte mit Unterstützung seines Clubs Friedrichshafen-Lindau für die Gäste aus Karlsruhe, Ulm, Isny, Freiburg bis Konstanz ein breites Programm vorbereitet.

In ihrer Begrüßung bedankte sich Bürgermeisterin Dorfmüller für die 100000-Euro-Spende zum Aufbau pädagogischer Räume im neuen Cavazzen. Mit Vorträgen über das Treffen der Nobelpreisträger, dem Rotary-Impfprogramm gegen Polio und über die Geschichte des Zeppelin NT wurden regionale und globale Schwerpunkte gesetzt. Über Mittag informierten sich die Besucher in einer von Rolf Thomann organisierten Ausstellung über Leistungen der Region in Technologie, Kultur, Tourismus, Hilfsprojekten und Genüssen an 20 Ständen.

Abschließend informierte Wischmann über das unter seiner Leitung in 10 Monaten umgesetzte Rotary-Klimaschutzprojekt der Moorvernässung bei Isny, das 50 Clubs mit Spenden privat finanziert haben. Zusätzlich wurden im Laufe der letzten Monate 30 regionale Corona-Hilfsprojekte an Schulen, Seniorenheimen und für Musiker mit 200000 Euro finanziert.