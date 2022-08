Rotary Club führt Sozial- und Hilfsprojekte fort

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Juli wechselte die Präsidentschaft beim Rotary Club Lindau-Westallgäu. Auf die bisherige Präsidentin Dr. Gabriele David folgt mit Michael Stadler ein Rotarier der ersten Stunde. Als Gründungsmitglied des Clubs setzt er sich bereits seit 25 Jahren für die Zielsetzungen von Rotary ein. Daher dankte er seiner Vorgängerin für deren außerordentliches Engagement, für die Kontinuität in der Fortführung langfristiger Sozialprojekte und für die im vergangenen Jahr neu initiierten Hilfs- und Bildungsprojekte.

Die Begleitung von Jugendlichen in Zusammenarbeit mit der Mentor-Stiftung und der Mittelschule in Lindau, die Unterstützung der Valentina Stiftung für schwerstkranke Kinder sowie den weltweiten Kampf gegen Kinderlähmung (polio plus) werde er in seiner Präsidentschaft 2022/23 unverändert fortführen. Bei den Hilfsprojekten stehen neben lokalen Hilfen weitere Aktivitäten für die Ukraine und die Flutopfer im Ahrtal auf der Agenda. Und im Bereich der Umweltbildung werde der Rotary-Club auf die jüngst begonnene Zusammenarbeit mit der Kreisgruppe Lindau des Bund Naturschutz setzen.