Rotarier pflanzen mehr als 170 Bäume

„Every Rotarian plants a tree!” - Jeder Rotarier pflanzt einen Baum, diesen Aufruf hat im vergangenen Jahr der damalige Weltpräsident der Rotary Clubs, Ian Riseley, gestartet. Wolfgang Huang, damals Präsident der Rotary Clubs Friedrichshafen-Lindau, nahm diesen Gedanken auf mit dem Resultat, dass jetzt am Bodenseeufer zwischen Immenstaad und dem Lindauer Wäsen über 30 junge Schwarzpappeln gepflanzt wurden und in Syrien 140 neue Feigenbäume im Projekt „Medical Points Syrien“ von Adnan Wahhoud stehen.

Mit dieser Idee wollte Riseley auf das weltweite Abholzen der Wälder aufmerksam machen und gleichzeitig ein Zeichen dagegensetzen. Im Rotary-Club Friedrichshafen-Lindau kam diese Idee gut an: Der damalige Präsident Wolfgang Huang wollte dies aufgreifen und umsetzen, was allerdings viele Diskussionsrunden nach sich zog. Ein weiteres Clubmitglied, Fritz Seigerschmidt, hatte offensichtlich keine Lust auf Diskussionen und begann einfach, diese Baumpflanzaktion vorzubereiten. Mit Isolde Miller vom Bund Naturschutz und ihrem Mann, dem Baumpfleger Bernd Miller, suchte er die Baumart und die Standorte aus. Schnell war klar, es sollten Schwarzpappeln sein, die in der Bodenseeregion heimisch, aber deren Bestand hier gefährdet ist. Das Problem war nur, echte Setzlinge zu finden.

Da konnten die Millers weiterhelfen, denn sie wussten, dass vor Jahren ein Langenargener Gemeindegärtner begonnen hatte, Stecklinge von echten Schwarzpappeln zu ziehen. Dabei muss jeder genetisch untersucht werden, um die Echtheit zu klären.In der Zwischenzeit hatte Seigerschmidt Kontakte von Immenstaad bis Lindau geknüpft, um für die Baumpflanzaktion zu werben und Standorte für die Jungbäume zu besprechen.

Drei neue Pappeln im Malerwinkel

In Nonnenhorn konnten daraufhin drei Pappeln im Malerwinkel gepflanzt werden, die in Nachbarschaft zu großen Kollegen wachsen können und als Ersatz für verschwundene Pappeln dienen. Dabei lernten Huang und Seigerschmidt von Armin Dietrich, wie man Schwarzpappeln fachgerecht pflanzt. Der Bauhofmitarbeiter hatte alles vorbereitet, so dass die beiden Rotarier sowie Isolde Miller hier keine Löcher graben mussten, ebenso wie in Wasserburg, wo ebenfalls drei Schwarzpappeln eine neue Heimat gefunden haben, allerdings nicht so nahe beieinander aufwachsen.

Pappeln ersetzen in Wasserburg drei Bäume

Denis Csutak und sein Kollege Sigi Beck vom Bauhof Wasserburg hatten drei Plätze vorbereitet, einer auf dem Gams-Grundstück neben dem Stumpf einer stattlichen, 25 Meter hohen Schwarzpappel, die vor einem Jahr ein plötzliches Ende gefunden hatte, als sie spätabends still und klaglos über die Ufermauer in den See umgefallen war. Als Ersatz für eine Weide steht nun eine weitere Schwarzpappel auf dem Gelände des Aquamarin, die dritte ersetzt vom Blitz getroffene und gespaltete Pappelkollegen auf einem Gemeindegrundstück neben dem Aquamarin. Hier begleitete auch Bürgermeister Thomas Kleinschmidt die Aktion vor Ort.

Auch fürs Strandbad Immenstaad gibt’s drei Schattenspender

Einen großen Bahnhof bereiteten die Kinder der Klasse 4b der Stefan-Brodmann-Schule in Immenstaad. Auf dem Gelände des Aquastaad, des Strandbades der Seegemeinde, hatte der Sturm vom 1. August 2017 neben anderer Schäden auch Bäume vernichtet, wie Bürgermeister Johannes Henne den Kindern, aber auch den Rotariern Wolfgang Huang und Fritz Seigerschmidt und Ulrich Kohler vom Ortsbauamt, der von der Aktion total begeistert war, erzählte. Dass die Schwarzpappeln in nur wenigen Jahren auf der Wiese des Strandbades als Schattenspender dienen werden, freut aber nicht nur die Kinder, sondern auch eine Menge Insekten und andere Tiere, für die die Schwarzpappel ein richtiges Habitat darstellt, wie die hochkonzentriert lauschenden Kinder erfuhren. Lachen mussten sie angesichts der Ankündigung, dass ihre eigenen Kinder dereinst unter diesen Bäumen Schatten finden würden. Zusammen mit Ralf Kaiser und Stefan Schweinbenz von Aquastaad setzten die Kinder die drei Schwarzpappeln, wässerten sie fleißig und wurden mit einer Brotzeit belohnt.

Mehr als 20 Pappeln im Wäsen: „Green Team“ vom Bogy packt an

Ein vorerst abschließender Höhepunkt stellte das Pflanzen von über 20 Schwarzpappeln im Wäsen dar. Hier war das „Green Team“ des Bodensee-Gymnasiums mobilisiert worden, das sich mit diesem Thema ausführlich befasst und dazu auch in der Lindauer Zeitung eine ganze Seite gestalten wird. Die Schülerinnen und Schüler um Florian Vogler sowie eine ganze Reihe Rotarier, die hier neben Bürgermeister Uwe Birk zugegen waren, erfuhren von Isolde Miller viel Wissenswertes über diese Bäume. Die Jugendlichen packten dann engagiert mit an, um Stadtgärtner Martin Lein und Kollegen zu helfen, die letzten Bäume einzusetzen und den hier notwendigen Biberschutz anzubringen. Denn hier schaut der österreichische nagende Nachbar gerne vorbei und junges Holz wäre für ihn ein Leckerbissen, wenn nicht das Schutzgitter wäre.

Eine weitere Aktion ist mit dem Karl-Maybach-Gymnasium in Friedrichshafen geplant, und schließlich sind da noch die 140 Feigenbäume in Syrien, mit denen die Rotarier das Hilfsprojekt Adnan Wahhouds unterstützen.