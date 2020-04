Rot-Kreuz-Menüservice feiert Jubiläum

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) im Landkreis Lindau bietet seit 35 Jahren den Menüservice „Essen auf Rädern“ für Menschen an, die sich zwischendurch aus Zeitgründen mühsames Einkaufen und langwieriges Kochen ersparen wollen, oder sich nicht mehr selbst versorgen können. Der Mahlzeitendienst des Roten Kreuzes sei ein wichtiger Baustein in der Versorgung und beim BRK heute nicht mehr wegzudenken, wie der Kreisverband in einer Pressemitteilung schreibt.

„Es geht darum, so gut wie möglich die Versorgung zu Hause sicherzustellen und auch Angehörige zu entlasten“, sagt Susanne Übelher, Leitung vom Kundenservice des Roten Kreuzes. „Die Idee von vor 35 Jahren habe auch heute noch Bestand. Der Menüservice bringt das Wunschmenü direkt bis ins Haus, tiefgefroren oder bereits heiß zubereitet und ermöglicht die Selbständigkeit im eigenen Zuhause, sichert ein gutes Stück Lebensqualität und erleichtert älteren Menschen ihr Leben zu Hause sehr“, weiß Carsten Henschke vom Menüservice des Roten Kreuzes in Lindau zu berichten.

„Die Verantwortlichen haben eben schon zur damaligen Zeit vorausschauend auf den demographischen Wandel, der damals noch längst kein Thema war, reagiert“, so BRK-Kreisgeschäftsführer Hans-Michael Fischer. „Die Nachfrage ist da und wir können neue Kunden aufnehmen. Unser Angebot richtet sich insbesondere an Senioren, die nicht mehr so mobil sind, dass sie den Einkauf oder auch das Kochen problemlos bewältigen können“, ergänzt der Kreisgeschäftsführer.

Das Rote Kreuz versorgt bundesweit täglich rund 170 000 Menschen mit leckeren Menüs. Rund 1500 Beschäftigte in 480 Einrichtungen kümmern sich darum, qualitativ hochwertige Menüs zu liefern. „Essen auf Rädern ist eines der vielseitigen Angebote beim BRK Kreisverband Lindau“, berichtet der Fischer, auch wenn er von einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld spricht.

Etwa 12 000 Essen liefert der BRK Kreisverband Lindau jedes Jahr im Landkreisgebiet an Tischgäste aus. Bisher war der Menüdienst des Roten Kreuzes nur im unteren Landkreis erhältlich. Neu ist, dass ab sofort der BRK-Mahlzeitendienst auch Kunden im oberen Landkreis um Lindenberg, zunächst mit Tiefkühlgerichten beliefert, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Aus über 200 Gerichten könne jeder sich seinen eigenen Wochenplan zusammenstellen und dann sein Essen zu Hause zubereiten. „Die Menschen nehmen das Angebot des Roten Kreuzes gerne an sich qualitativ hochwertige Menüs liefern zu lassen. Der Menüservice verhilft nicht nur zu einem regelmäßigen Mittagessen, sondern unsere Mitarbeiter sehen bei ihrem Besuch, ob bei den Tischgästen alles in Ordnung ist“, so Henschke. Dabei können sich die Leute mit ihren Anliegen und Problemen immer an die Rotkreuzler wenden. „Das ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt heutzutage, wo viele ältere Menschen alleine zu Hause leben“ ergänzt Übelher. Durch besondere Aktionen, wie Ostern, Weihnachten, Spargelzeit oder zum Oktoberfest werden die Kunden zusätzlich „verwöhnt“.

Emilia Osial leistet seit kurzem ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Roten Kreuz ab und ist Fahrerin beim Essen auf Rädern und weiß, dass ihre Kunden immer wieder betonen, dass gut gekocht werde. „Auch wenn wir schnell weiter müssen, weil der nächste Kunde schon auf uns wartet - ein kleiner Ratsch geht immer. Oft sind wir ja an manchen Tagen die einzigen Ansprechpartner unserer Essenskunden“, sagt Emilia.

Für Henschke ist der persönliche Kontakt zu den Tischgästen ebenfalls wichtig. „Zeit für ein kurzes Gespräch sollte bleiben, denn man erfahre auch ab und zu, wo und wie man als BRK-Kreisverband helfen kann und spricht von der Zufriedenheit der Kunden.“

Für den Menüdienstservice beim Roten Kreuz besteht grundsätzlich keinerlei Vertragsbindung. Der Kunde bestellt nach Bedarf, was er gerne Essen möchte.