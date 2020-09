Rollerfahrer wird verletzt

Ein 67-jähriger Rollerfahrer war am Donnerstagmorgen in der Ludwig-Kick-Straße unterwegs. Er wollte geradeaus fahren und wurde dabei von einem in gleicher Richtung fahrenden 63-jährigen Autofahrer übersehen. Dieser wollte nach rechts abbiegen und stieß gegen den Rollerfahrer, sodass dieser stürzte. Er verletzte sich dabei an seiner Schulter. Der Sachschaden wird im Polizeibericht auf circa 1500 Euro beziffert.